Помогите пожалуйста упр 70

Гость: Гость:

Ой друг. Моего друга зовут Саша,ему 14 лет.Саша хороший,гуманный,прекрасный,преданный,энергичный,упрямый,гостеприимный,правдивый,бдительный,деловой,удивительный,уверенный,умный мальчик.Я с ним разговариваю,гуляю,играю.Саша высокий,волосы черные,глаза голубые.Его характер мне нравится.Он себя уважает и любит.У него много друзей:Андрей,Юлия,Маша,Сергей,Анна,Настя,Никита,Даша и Петя.Саша увлекается спортом.Он для меня-близкий человек,близкий друг и любимый человек.Близкий человек-это мой друг,он мне подарил дружбу.Саша меня всегда поддержит, поможет даже в трудную минуту.Я желаю ему здоровья,счастья и удачи.Я люблю своего друга,уважаю и ценю его!Он мой самый близкий друг!Саша дружелюбный,воспитанный мальчик.