Помогите пожалуйста: Задача: В крестьянском хозяйстве на 4.5 всей площади посеяли пшеницу.Осенью собрали 1158 ц пшеницы . Урожай в 1 на составил 19.3 ц пшеницы . Сколько гектаров состовляет вся площадь крестьянского хозяйства?

Математика
Помогите пожалуйста: Задача: В крестьянском хозяйстве на 4.5 всей площади посеяли пшеницу.Осенью собрали 1158 ц пшеницы . Урожай в 1 на составил 19.3 ц пшеницы . Сколько гектаров состовляет вся площадь крестьянского хозяйства?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1158/19,3=60 гектар (с них собрали пшеницу) 60/  4/5 = 75 гектар вся площадь я решила эту задачу с изменением вводных данных  я взяла 4/5 , проверь точно 4,5?  
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