Помогите пожалуйста: Задача: В крестьянском хозяйстве на 4.5 всей площади посеяли пшеницу.Осенью собрали 1158 ц пшеницы . Урожай в 1 на составил 19.3 ц пшеницы . Сколько гектаров состовляет вся площадь крестьянского хозяйства?

Математика

Помогите пожалуйста: Задача: В крестьянском хозяйстве на 4.5 всей площади посеяли пшеницу.Осенью собрали 1158 ц пшеницы . Урожай в 1 на составил 19.3 ц пшеницы . Сколько гектаров состовляет вся площадь крестьянского хозяйства?

Автор: Гость