Найти корень наиболее отрицательный 7sin^2x-6cosx+6=0
Алгебра
Найти корень наиболее отрицательный 7sin^2x-6cosx+6=0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Sin²x=1-cos²x 7(1-cos²x)-6cosx+6=0 7cos²x+6cosx-13=0 (7cosx+13)(cosx-1)=0 cosx=-13/7- решений нет cosx=1 x=2pi*n наиболее отрицательное х=-2pi
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