В чем проявляется государственный суверенитет РФ?

Обществознание
В чем проявляется государственный суверенитет РФ?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В возможности проводить самостоятельную внешнюю политику (то есть принимать решения самим - с кем заключать договоры или союзы, с кем воевать и т.д. без указки со стороны другого государства). 
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