Упростите выражение 16+4√а делённое на а+4√а

Алгебра
Упростите выражение 16+4√а делённое на а+4√а
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(16+4a^0.5)/(a+4a^0.5)=(4×(4+a^0.5))/(a^0.5×(a^0.5+4))=4/(a^0.5) a^0.5 - это корень из a
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Сколько путей ведут от озера к лесу если идти по указанным дорогам через деревню. ??б'ясни последовательность своих действий при переборе вариантов...
Ответить
Экономика
Какие товары и услуги существенно изменили жизнь людей за последние 50 лет
Ответить
Литература
Сенкан до тексту таємне товариство боягузів
Ответить
Русский язык
1.Состав какого слова соответствует схеме (приставка,корень,суффикс,окончание) а)заботливый б)домишко в)подарки г)наплыв 2. Какое предложение...
Ответить
Физика
Сформулируйте утверждения, лежащие в основе молекулярно-кинетической теории вещ??ства.
Ответить