Упростите выражение 16+4√а делённое на а+4√а
Алгебра
Упростите выражение 16+4√а делённое на а+4√а
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(16+4a^0.5)/(a+4a^0.5)=(4×(4+a^0.5))/(a^0.5×(a^0.5+4))=4/(a^0.5) a^0.5 - это корень из a
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