Сколько путей ведут от озера к лесу если идти по указанным дорогам через деревню. ??б'ясни последовательность своих действий при переборе вариантов решения

Математика

Сколько путей ведут от озера к лесу если идти по указанным дорогам через деревню. ??б'ясни последовательность своих действий при переборе вариантов решения

Автор: Гость