Сколько путей ведут от озера к лесу если идти по указанным дорогам через деревню. ??б'ясни последовательность своих действий при переборе вариантов решения
Математика
Сколько путей ведут от озера к лесу если идти по указанным дорогам через деревню. ??б'ясни последовательность своих действий при переборе вариантов решения
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Ответ: 3 Объяснить логично подумай
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