Упрости выражение 72 + x + 814= 605 + а + 615 + 718=
Математика
Упрости выражение 72 + x + 814= 605 + а + 615 + 718=
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
886+x=1938+а. x-a=1938-886. x-a=1052.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Составьте формулы солей: гидрокарбонат калия ,гидрофосфат магния,основной нитрат меди,карбонат кальция,фосфат магния,нитрат меди пожалуйста помог...
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу.Юра собирается на тренировку в спорт.клуб. Тренировка начинается в 16часов.На дорогу у Юры уходит 40минут..В како...