Составьте формулы солей: гидрокарбонат калия ,гидрофосфат магния,основной нитрат меди,карбонат кальция,фосфат магния,нитрат меди пожалуйста помогите!!!!

Химия
Составьте формулы солей: гидрокарбонат калия ,гидрофосфат магния,основной нитрат меди,карбонат кальция,фосфат магния,нитрат меди пожалуйста помогите!!!!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
KHCO3,Mg(HCO3)2,Cu(OH)NO3,CaCO3,Mg3(PO4)2,Cu(NO3)2
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