Что такое форма слов
Русский язык
Что такое форма слов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Форма слова это когда слово изменяется только в оканчание Например: Заяц,зайцы,зайцу.Это форма слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу.Юра собирается на тренировку в спорт.клуб. Тренировка начинается в 16часов.На дорогу у Юры уходит 40минут..В како...
Физика
Глицерин поднялся в капиллярной трубочек на 20 мм. Определите плотность глицерин, ??сли радиус канала трубочки 0,5 мм, поверхностное натяжение г ли...
Қазақ тiлi
Українська література