Глицерин поднялся в капиллярной трубочек на 20 мм. Определите плотность глицерин, ??сли радиус канала трубочки 0,5 мм, поверхностное натяжение г лицерина 0063 Н/м

Физика

Глицерин поднялся в капиллярной трубочек на 20 мм. Определите плотность глицерин, ??сли радиус канала трубочки 0,5 мм, поверхностное натяжение г лицерина 0063 Н/м

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