Глицерин поднялся в капиллярной трубочек на 20 мм. Определите плотность глицерин, ??сли радиус канала трубочки 0,5 мм, поверхностное натяжение г лицерина 0063 Н/м
Физика
Глицерин поднялся в капиллярной трубочек на 20 мм. Определите плотность глицерин, ??сли радиус канала трубочки 0,5 мм, поверхностное натяжение г лицерина 0063 Н/м
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
r=0.5*10^-3 м h=20*10^-3 м σ=0.063 H/м ρ=?h=2*σ/(ρ*g*r) ρ=2*σ/(h*g*r)=2*63*10^-3/(20*10&-3*10*0.5*10^-3)=1260 кг/м3===================
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