Помогите пожалуйста решить задачу.Юра собирается на тренировку в спорт.клуб. Тренировка начинается в 16часов.На дорогу у Юры уходит 40минут..В какое время ему надо выйти из дома, если он хочет прийти в клуб за ч четверть часа д...
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу.Юра собирается на тренировку в спорт.клуб. Тренировка начинается в 16часов.На дорогу у Юры уходит 40минут..В какое время ему надо выйти из дома, если он хочет прийти в клуб за ч четверть часа до тренировки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
15.05 ему надо выйти 16.00-00.40= 15.20 15.20-00.15=15.05
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