Помогите пожалуйста решить задачу.Юра собирается на тренировку в спорт.клуб. Тренировка начинается в 16часов.На дорогу у Юры уходит 40минут..В какое время ему надо выйти из дома, если он хочет прийти в клуб за ч четверть часа д...

Математика

Помогите пожалуйста решить задачу.Юра собирается на тренировку в спорт.клуб. Тренировка начинается в 16часов.На дорогу у Юры уходит 40минут..В какое время ему надо выйти из дома, если он хочет прийти в клуб за ч четверть часа до тренировки?

Автор: Гость