Найти общую массу мешков 34кг 400г,54кг300г,29кг600г,64кг100г
Математика
Найти общую массу мешков 34кг 400г,54кг300г,29кг600г,64кг100г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
34кг+0,4кг+54кг+0,3кг+29+0,6+64+0,1=182,4
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Помогите пожалуйста решить задачу.Юра собирается на тренировку в спорт.клуб. Тренировка начинается в 16часов.На дорогу у Юры уходит 40минут..В како...
Физика
Глицерин поднялся в капиллярной трубочек на 20 мм. Определите плотность глицерин, ??сли радиус канала трубочки 0,5 мм, поверхностное натяжение г ли...
Қазақ тiлi