Найти общую массу мешков 34кг 400г,54кг300г,29кг600г,64кг100г

Математика
Найти общую массу мешков 34кг 400г,54кг300г,29кг600г,64кг100г
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Гость:
34кг+0,4кг+54кг+0,3кг+29+0,6+64+0,1=182,4
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