1.Состав какого слова соответствует схеме (приставка,корень,суффикс,окончание) а)заботливый б)домишко в)подарки г)наплыв 2. Какое предложение простое? а) Когда приходит весна,приходит и радость б)Мы решили,что гроза уже ми...

Русский язык

1.Состав какого слова соответствует схеме (приставка,корень,суффикс,окончание) а)заботливый б)домишко в)подарки г)наплыв 2. Какое предложение простое? а) Когда приходит весна,приходит и радость б)Мы решили,что гроза уже миновала в)От главного хребета на запад,на юг и на восток отходит много небольших хребтов г)Мы ждали,а время шло

Автор: Гость