Сформулируйте утверждения, лежащие в основе молекулярно-кинетической теории вещ??ства.

Физика
Сформулируйте утверждения, лежащие в основе молекулярно-кинетической теории вещ??ства.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. все вещества состоят из частиц 2. Эти частицы непрерывно беспорядочно движутся 3. Частицы взаимодействуют силами притяжения и отталкивания
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