Помогите пожалуйсто решить неравенство )) Заранее спасибо 1). х^2+4хgt;(х+2)^2 2). х(х-3)lt;(х-2)(х-1)

Гость: Гость:

№1 х²+4х>(х+2)² х²+4х>х²+4х+4 х²+4х-х²-4х-4>0 -4>0 ⇒x∈∅ т.е. решений нет. №2 х(х-3)<(x-2)(x-1) x²-3x<x²-3x+2 x²-3x-x²+3x-2<0 -2<0 ⇒ x∈R, т.е. ответом является множество всех действительных чисел