Помогите пожалуйсто решить неравенство )) Заранее спасибо 1). х^2+4хgt;(х+2)^2 2). х(х-3)lt;(х-2)(х-1)

Алгебра
Помогите пожалуйсто решить неравенство )) Заранее спасибо 1). х^2+4хgt;(х+2)^2 2). х(х-3)lt;(х-2)(х-1)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№1 х²+4х>(х+2)² х²+4х>х²+4х+4 х²+4х-х²-4х-4>0 -4>0   ⇒x∈∅ т.е. решений нет. №2 х(х-3)<(x-2)(x-1) x²-3x<x²-3x+2 x²-3x-x²+3x-2<0 -2<0   ⇒ x∈R, т.е. ответом является множество всех действительных чисел
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