Помогите придумайте слово сочинение и подчеркните в своём тексте сказуемое

Гость: Гость:

Наступила (сказуемое) золотая осень (подлежащее). Деревья (подлежащее) оделись (сказуемое) в праздничный наряд. Листочки (подлежащее березы горят (сказуемое) золотыми монетками. Часто дует (сказуемое) холодный ветер (подлежащее). Листья (подлежащее) красиво кружатся (сказуемое) в воздухе. Надеюсь я поняла))