Помогите придумайте слово сочинение и подчеркните в своём тексте сказуемое

Русский язык
Помогите придумайте слово сочинение и подчеркните в своём тексте сказуемое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наступила (сказуемое) золотая осень (подлежащее). Деревья (подлежащее) оделись (сказуемое) в праздничный наряд. Листочки (подлежащее березы горят (сказуемое) золотыми монетками. Часто дует (сказуемое) холодный ветер (подлежащее). Листья (подлежащее) красиво кружатся (сказуемое) в воздухе. Надеюсь я поняла))
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