Помогите прошу очень сильно....
Алгебра
Помогите прошу очень сильно....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
=х^1/2(1-x^1/3)/x^1/2(1+x^1/3)=(1-x^1/3)/1+x^1/3=1-0.008^1/3)/(1+0.008^1/3)= =1-0.2/1+0.2=0.8/1.2=8/12=2/3 ответ С
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