Помогите прошу уже 9 раз пишу где схемы надо придумать и решить

Математика
Помогите прошу уже 9 раз пишу где схемы надо придумать и решить
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