Помогите,ребят,пожалуйста
Физика
Помогите,ребят,пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
1) F=ma 2й зн Ньютона m=50т=50 000кг F= 80кН= 80 000Н из з-н Ньютона выражаем a. a=F/m a=80 000/50 000= 8/5= 1.6м/с^2 2)m=3кг a=0.4м/с^2 F=ma F=0.4*3=1.2H
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