Помогите ребят СРОЧНО
Русский язык
Помогите ребят СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Разрешить - разрешенный, освещенный, умноженный, рассеянный, рисованный, корчёванный, купленный, сломанный, брошенный; кошеный, стираный, бешеный, сеяный, тушеный, крашеный, вязаный, ломаный, вареный
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