Помогите решить 40 в детский сад завезли 143 килограмм овощей из них 98 килограмм мяс?? составляло картофель и морковь остальное капустой причем капусты были на 14 килограмм больше чем моркови Сколько вознаграждено килограммов ...

Математика

Помогите решить 40 в детский сад завезли 143 килограмм овощей из них 98 килограмм мяс?? составляло картофель и морковь остальное капустой причем капусты были на 14 килограмм больше чем моркови Сколько вознаграждено килограммов картофеля

Автор: Гость