Помогите решить 40 в детский сад завезли 143 килограмм овощей из них 98 килограмм мяс?? составляло картофель и морковь остальное капустой причем капусты были на 14 килограмм больше чем моркови Сколько вознаграждено килограммов ...
Математика
Помогите решить 40 в детский сад завезли 143 килограмм овощей из них 98 килограмм мяс?? составляло картофель и морковь остальное капустой причем капусты были на 14 килограмм больше чем моркови Сколько вознаграждено килограммов картофеля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
143-98=45 кг. капусти 45-14=31 кг. моркви 143-45-3169 кг. картоплі
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Математика
Обществознание