Помогите решить плизз дою 20 баллов 2х+4(11*х)=30
Математика
Помогите решить плизз дою 20 баллов 2х+4(11*х)=30
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2x+4(11×x)=30; 2х+11х=30-4; 13х=26; х=26:13; х=2
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