Пожалуйста напишите пять слов которые вы употребляете пользуясь мобильным телеф??ном и их значения

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Оператор сотовой связи- компания, предоставляющая услуги сотовой связи для сотовых телефонов своих абонентов. Абонент - тот, кто пользуется абонементом. Тариф - система ставок платы(платёж) за услуги Роуминг - возможность пользоваться услугами оператора, находясь вне зоны обслуживания Спутниковая связь - вид космической радиосвязи, на основании использования искусственных спутников земли в качестве оборудования связи