Джем скільки букв і звуків

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Джем скільки букв і звуків
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джем [ дж е м ] - 4 б.,  3 зв., 1 скл.   буквосполучення -дж- позначають один звук [дж]  і в транскрипції  виділяється маленькою дужечкою. Звукова модель:  - 0 -
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