Джем скільки букв і звуків
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Джем скільки букв і звуків
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Джем [ дж е м ] - 4 б., 3 зв., 1 скл. буквосполучення -дж- позначають один звук [дж] і в транскрипції виділяється маленькою дужечкою. Звукова модель: - 0 -
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