Масса восьми одинаковых коробок с пастилой Неженка равна 4800г.Чему равна масса пастилы в одной коробке,если масса пустой коробки 100г?
Математика
Масса восьми одинаковых коробок с пастилой Неженка равна 4800г.Чему равна масса пастилы в одной коробке,если масса пустой коробки 100г?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4800:8-100=500(г) - грамм пастилы в одной коробке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Алгебра
Окружающий мир
Напиши список дополнительной литературы которую ты прочитала и адрес в Интернетепо теме "солнечная система"
Математика