Масса восьми одинаковых коробок с пастилой Неженка равна 4800г.Чему равна масса пастилы в одной коробке,если масса пустой коробки 100г?

Математика

Масса восьми одинаковых коробок с пастилой Неженка равна 4800г.Чему равна масса пастилы в одной коробке,если масса пустой коробки 100г?

Автор: Гость