Масса восьми одинаковых коробок с пастилой Неженка равна 4800г.Чему равна масса пастилы в одной коробке,если масса пустой коробки 100г?

Математика
Масса восьми одинаковых коробок с пастилой Неженка равна 4800г.Чему равна масса пастилы в одной коробке,если масса пустой коробки 100г?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4800:8-100=500(г) - грамм пастилы в одной коробке
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Злодей из сказки К.Чуковского
Ответить
Алгебра
Знайти похідну (х⁵+х⁷)
Ответить
Окружающий мир
Напиши список дополнительной литературы которую ты прочитала и адрес в Интернетепо теме "солнечная система"
Ответить
Математика
Из разности чисел 19 и 1 вычти сумму чисел 6 и 4
Ответить
Математика
101 задание помогите пожалуйста
Ответить