Запишите однокоренные слова группами.обозначте в словах корень.чайник_...сахарница-...хлебница-...солонка-...,масленка-..., мельница-..., светильник-...?
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Запишите однокоренные слова группами.обозначте в словах корень.чайник_...сахарница-...хлебница-...солонка-...,масленка-..., мельница-..., светильник-...?
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Чай,сахар,хлеб,солом,масло,мельниц,свет
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