Какие предлоги имеет родительный падеж

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Какие предлоги имеет родительный падеж
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Гость:
От, до, из, с, у, без, вокруг, для, около...
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