Перед вами две картины , на которых изображена церковь покрована нерли . одна карт??на художника С Баулина , другая пренадлижит С гпрасимова
Русский язык
Перед вами две картины , на которых изображена церковь покрована нерли . одна карт??на художника С Баулина , другая пренадлижит С гпрасимова
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В чём вопрос ?........................................ ..............................................................................................................................
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Українська мова
Русский язык
Запишите однокоренные слова группами.обозначте в словах корень.чайник_...сахарница-...хлебница-...солонка-...,масленка-..., мельница-..., светильни...
Математика
Масса восьми одинаковых коробок с пастилой Неженка равна 4800г.Чему равна масса пастилы в одной коробке,если масса пустой коробки 100г?
Русский язык