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Помогите решить. 470кв.дм = кв.м
Математика
Помогите решить. 470кв.дм = кв.м
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
470 кв дм = 47 кв м ........
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