К осени цена на картофель понизилась сначала на 25%,а затем ещё раз понизилась на 70% после чего картофель стал стоить 6,3 рубля за кг найдите летнюю цену картофеля решите через рубли
Математика
К осени цена на картофель понизилась сначала на 25%,а затем ещё раз понизилась на 70% после чего картофель стал стоить 6,3 рубля за кг найдите летнюю цену картофеля решите через рубли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6,3 рубля это 30 % от первоначальной стоимости картофеля, т.к. цена понизилась на 70%, составим пропорцию:6,3 руб - 30% х руб - 100%х = 6,3 * 100 : 30 = 21 рубль21 рубль это 75% от первоначальной стоимости картофеля, т.к. цена понизилась на 25%, составим пропорцию:21 руб - 75% х руб - 100%х = 21 * 100 : 75 = 28 рублейОтвет. летняя цена картофеля 28 рублей.
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