Простите что отвлекаю от других важных дел но сколько будет 8112:39+196?
Математика
Простите что отвлекаю от других важных дел но сколько будет 8112:39+196?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8112:39=208 208+196=404
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