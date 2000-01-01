1) От автобусной остановки одновременно в одном направлении отошли автобус и пеше??од Скорость автобуса равна 40 Км/ч скорость пешехода 4 Км/ч Какое расстояние будет между ними через 0,25 ч? 2) пирог массой 1,5 килограмма разр...

Гость: Гость:

1. 1) Найдем путь, который проделает автобус за это время: S=v*t=40*0,25= 10 км 2) Найдем путь, который проделает пешеход за это время: S=v*t=4*0,25= 1 км 3) Найдем расстояние между автобусом и пешеходом: 10-1=9 км Ответ: Между автобусом и пешеходом через 0,25 ч будет 9 км. 2. 1,5 : 9 = 0,2 кг Ответ: Масса каждого куска равна 0,2 кг. 3. Пусть х - общее количество книг, составим уравнение: х-0,2х-0,25х=5500 0,55х=5500 х=10000 10000*0,2=2000 книг Ответ: 2000 книг отправили подписчикам