Установите соответствие между терминами и их определениями амнистия манифест
История
Установите соответствие между терминами и их определениями амнистия манифест
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Освобождение от судебного наказания - амнистия. торжественное письменное обращение власти к населению - манифест.
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