Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нужной работой, как называлась эта проволока: сурдинка, баклуша, просак, канитель, каракуль
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Изготовление тонкой витой золотой проволоки было медленной и нужной работой, как называлась эта проволока: сурдинка, баклуша, просак, канитель, каракуль
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Это слово -КАНИТЕЛЬ .( изготовление тонкой витой золотой проволоки)
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