Помогите решить 5×=15,-2×=24, 3×=21
Математика
Помогите решить 5×=15,-2×=24, 3×=21
Ответ(ы):
Гость:
1. 5x=15 x=15:5 x=3 2. 2x=24 x=24:2 x=12 3 3x=21 x=21:3 x=7 Незабудь написать проверку и ответь Удачи=)
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