Помогите решить что сможете пожалуйст

Гость: Гость:

1) Это такое число , которое в кубе будет равно 125 =25 2) ...которое в 4 степени = 0,0001 =0,1 3) = -2 4) = кубический корень из 27/8 (перевели в неправильную дробь) = 3/2 = 1 1/2(одну целую одну вторую) - потому что в кубе это будет равняться 27/8 5)= корень 5 степени из 32 ( имеем право перемножить числа под корнями) = 2 т.к. 2^5 = 32 Ответ:2 6)здесь перемножим и найдём значение : получим 6 , потому что 6 в кубе= 216 7) Здесь разложим корень кубический из 625 на корень кубический из 125 * на корень куб. из 5 . Теперь 5 можно сократить , останется куб. корень из 125 = 5 Мне сейчас надо бежать , когда вернусь ( через пару-тройку часов постараюсь с остальными помочь!!!)