Помогите решить,На столе стояли тарелки и кружки.Тарелок было 5,а кружек ?,на 2 боль??е чем тарелок.Вопрос сколько тарелок на столе?Надо условие и решение.спасибо
Алгебра
Помогите решить,На столе стояли тарелки и кружки.Тарелок было 5,а кружек ?,на 2 боль??е чем тарелок.Вопрос сколько тарелок на столе?Надо условие и решение.спасибо
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
тарелок - 5кружек - ? на 2 >1) 5+2=7
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