Помогите решить,На столе стояли тарелки и кружки.Тарелок было 5,а кружек ?,на 2 боль??е чем тарелок.Вопрос сколько тарелок на столе?Надо условие и решение.спасибо

Алгебра

Помогите решить,На столе стояли тарелки и кружки.Тарелок было 5,а кружек ?,на 2 боль??е чем тарелок.Вопрос сколько тарелок на столе?Надо условие и решение.спасибо

Автор: Гость