Помогите решить номер 3

Химия
Помогите решить номер 3
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H7Br + KOH = C3H7OH + KBr Тип реакции: Двойная замена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить тезисный план. ПОМОГИТЕ ПЛИИИЗ. Выбор профессии стоит перед каждым из ??ас, и не всегда школьник четко знает, кем он хочет стать в буду...
Ответить
Английский язык
Write the plurals. brush- lady- toy- fox- cap-
Ответить
Математика
Решить систему уравнений: x+2=4-y x^2+(y-3)^2-5=0
Ответить
Химия
Помогите пожалуйста, срочно надо!!! Рассчитайте массы оксида фосфора(5) и воды, зат??аченные на получение 1176 г фосфорной кислоты
Ответить
Информатика
Ребята, помогите пожалуйста!
Ответить