Помогите решить номер 3
Химия
Помогите решить номер 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
C3H7Br + KOH = C3H7OH + KBr Тип реакции: Двойная замена
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