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Помогите решить пожалуйста номер 19 и 20
Алгебра
Помогите решить пожалуйста номер 19 и 20
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
№20 ответ 29 Нужно сложить 12+8+9
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