Помогите решить пожалуйста очень надо

Математика
Помогите решить пожалуйста очень надо
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1. S= 90см квадратных ; P= 180 см ; 2. в= 12дм ; Р= 36 дм ; 3. а= 40 м ; Р= 90 ; 4. в= 8 см ; S= 48 см квадратных ; 5. а= 50 д ; S= 5000дм квадратных .
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