Помогите решить пожалуйста очень надо

Гость: Гость:

1. S= 90см квадратных ; P= 180 см ; 2. в= 12дм ; Р= 36 дм ; 3. а= 40 м ; Р= 90 ; 4. в= 8 см ; S= 48 см квадратных ; 5. а= 50 д ; S= 5000дм квадратных .