Помогите решить: При посещении магазина я купил модели корабля,вертолета и автобуса.За все заплатили 700 рублей.Модель автобуса стоит в 2 раза дороже модели вертолета,а модель корабля стоит в 2 раза дороже автобуса.Сколько сто...

Математика
Помогите решить: При посещении магазина я купил модели корабля,вертолета и автобуса.За все заплатили 700 рублей.Модель автобуса стоит в 2 раза дороже модели вертолета,а модель корабля стоит в 2 раза дороже автобуса.Сколько стоит каждая модель?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)700:2=350 2)350:2=175 3)350-175=180 Ответ : Каждая модель стоит 180 рублей
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