Помогите решить: При посещении магазина я купил модели корабля,вертолета и автобуса.За все заплатили 700 рублей.Модель автобуса стоит в 2 раза дороже модели вертолета,а модель корабля стоит в 2 раза дороже автобуса.Сколько сто...

Математика

Помогите решить: При посещении магазина я купил модели корабля,вертолета и автобуса.За все заплатили 700 рублей.Модель автобуса стоит в 2 раза дороже модели вертолета,а модель корабля стоит в 2 раза дороже автобуса.Сколько стоит каждая модель?

Автор: Гость