Помогите решить задачу 3 ☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

Гость: Гость:

585÷9=65(км/ч) скорость 585÷3=195(км) он проехал 585-195=390(км) осталось ехать 195÷65=3(ч) был в пути +1 ч остановки 9-3-1=5(ч) ему осталось приодалеть оставшийся путь 390÷5=78(км/ч) ему нужно двигаться чтоб успеть вовремя 78-65=13(км/ч) ответ: на 13 км/ч он должен увеличить скорость чтоб доехать вовремя