Помогите решить задачу номер √3
Математика
Помогите решить задачу номер √3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Задача не имеет решения. но можно один орех расколоть, и дать все по какой то доли. а можно кому то дать 13по 3, 12 по 5,а один себе оставить. либо каждому раздать по 1 ореху а остальное останется. в задаче ведь не сказано что орехов не должно остаться
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