Помогите решить задачу номер √3

Гость: Гость:

Задача не имеет решения. но можно один орех расколоть, и дать все по какой то доли. а можно кому то дать 13по 3, 12 по 5,а один себе оставить. либо каждому раздать по 1 ореху а остальное останется. в задаче ведь не сказано что орехов не должно остаться