Помогите решить задачу, пожалуйста)

Алгебра
Помогите решить задачу, пожалуйста)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Угол, вертикальный 1 тоже =38,  и он с углом 2 образуют односторонние углы, в сумме которые при параллельности прямых дают 180°, 180-38=142°
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