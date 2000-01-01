Помогите решить задачу : С трёх участков собрали 2 т моркови . С первого участка собрали 500 кг , со второго в 2 раза больше , чем с первого а с третьего остальную морковь . Сколько кг моркови собрали с третьего участка ?
Математика
Помогите решить задачу : С трёх участков собрали 2 т моркови . С первого участка собрали 500 кг , со второго в 2 раза больше , чем с первого а с третьего остальную морковь . Сколько кг моркови собрали с третьего участка ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 500*2=1000 КГ - СО 2 УЧАСТКА 2) 1000+500= 1500 КГ С 1 И СО 2 УЧАСТКА 2Т=2000 КГ 3) 2000-1500= 500 КГ ОТВЕТ 500 КГ
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