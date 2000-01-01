Помогите решить задачу : С трёх участков собрали 2 т моркови . С первого участка собрали 500 кг , со второго в 2 раза больше , чем с первого а с третьего остальную морковь . Сколько кг моркови собрали с третьего участка ?

Математика

Помогите решить задачу : С трёх участков собрали 2 т моркови . С первого участка собрали 500 кг , со второго в 2 раза больше , чем с первого а с третьего остальную морковь . Сколько кг моркови собрали с третьего участка ?

Автор: Гость