Помогите решить задачу. В трех ящиках 90 кг гвоздей. В первом и во втором ящиках 66 кг, а во втором и в третьем 54 кг. Сколько килограммов гвоздей в каждом ящике?
Математика
Помогите решить задачу. В трех ящиках 90 кг гвоздей. В первом и во втором ящиках 66 кг, а во втором и в третьем 54 кг. Сколько килограммов гвоздей в каждом ящике?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
90-66=24(кг). 24 кг гвоздей в третьем ящике. 54-24=30(кг), 30 кг гвоздей в первом ящике. 66-30=36(кг), 36кг гвоздей во втором ящике.
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