Помогите решить задачу. В трех ящиках 90 кг гвоздей. В первом и во втором ящиках 66 кг, а во втором и в третьем 54 кг. Сколько килограммов гвоздей в каждом ящике?

Математика

Помогите решить задачу. В трех ящиках 90 кг гвоздей. В первом и во втором ящиках 66 кг, а во втором и в третьем 54 кг. Сколько килограммов гвоздей в каждом ящике?

Автор: Гость