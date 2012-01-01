В ящике лежат 30 носков: чёрных и синих . Известно , что среди любых 18 носков имеется хотя бы один чёрный , а среди любых 14 носков - хотя бы один синий . что максимум можно утверждать про число синих носков при имеющейся инфо...
Математика
В ящике лежат 30 носков: чёрных и синих . Известно , что среди любых 18 носков имеется хотя бы один чёрный , а среди любых 14 носков - хотя бы один синий . что максимум можно утверждать про число синих носков при имеющейся информации ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы можем четко ответить, что синих не больше 17, а черных не больше 13. А раз их всего 30, то так и есть: ровно 17 синих и 13 черных.
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