В нем никогда не гаснет любовь и оно ни к чему не остается равнодушным.В нем-местоимение с предлогом?

Русский язык
В нем никогда не гаснет любовь и оно ни к чему не остается равнодушным.В нем-местоимение с предлогом?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сердце, я не уверена, но подходит
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