В нем никогда не гаснет любовь и оно ни к чему не остается равнодушным.В нем-местоимение с предлогом?

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В нем никогда не гаснет любовь и оно ни к чему не остается равнодушным.В нем-местоимение с предлогом?

Автор: Гость