Первый вопрос: надо поставит число :9=0(ост.8) второй вопрос: задача: школа, магазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 м, от магазина до аптеки на на 400 м меньше. Какое расстояние от школы д...

Математика
Первый вопрос: надо поставит число :9=0(ост.8) второй вопрос: задача: школа, магазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 м, от магазина до аптеки на на 400 м меньше. Какое расстояние от школы до аптеки? Сделай по условию разные чертежи и реши задачи.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.8:9=0 ост.8(возможно ,не точно) 2.итак от школы до аптеки 1000 м или 1 км Решение: 700-400=300 м от магаза до аптеки 700+300=1000м~1км
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