Первый вопрос: надо поставит число :9=0(ост.8) второй вопрос: задача: школа, магазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 м, от магазина до аптеки на на 400 м меньше. Какое расстояние от школы д...

Математика

Первый вопрос: надо поставит число :9=0(ост.8) второй вопрос: задача: школа, магазин и аптека расположены на одной стороне улицы. От школы до магазина 700 м, от магазина до аптеки на на 400 м меньше. Какое расстояние от школы до аптеки? Сделай по условию разные чертежи и реши задачи.

Автор: Гость