1).√2-xlt;-x 2).√4-3xgt;x Решите, буду благодарен.
Математика
1).√2-xlt;-x 2).√4-3xgt;x Решите, буду благодарен.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. корень из2 меньше нуля, такое неравенство не имеет решений, ответ пустое множество. 2. корень из 4 больше 4 x дальше корень из 1 больше 1, отсюда следует, что ответ 1
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